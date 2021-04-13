Первый ныряющий патрульный корабль разработан в России

Центральное конструкторское бюро «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разработало первый российский погружной патрульный корабль «Страж», предназначенный для потенциальных иностранных заказчиков. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На мировой рынок «Страж» будет выводиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry, BOSS). «Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом», — рассказали в «Рубине». Эксплуатация подобных кораблей окупается предотвращением экономических преступлений.

Корабли этого типа могут использоваться для охраны или в качестве спасательного или исследовательского судна.

Подводное положение дает кораблю возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования, отметили конструкторы. Погружающийся в воду корабль можно использовать как подводную лодку.

Ранее в апреле стало известно, что ядерный подводный аппарат «Посейдон» поражает цель в три этапа. Как рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, против комплекса «Посейдон» практически нет «противоядия».