В ФСВТС рассказали о новых заявках от стран на продажу С-400

Россия продолжает получать новые заявки от других стран на поставки систем ПВО С-400 «Триумф», заявила в понедельник, 12 апреля, пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

По ее словам, интерес потенциальных покупателей к приобретению С-400 сохраняется.

«На сегодняшний день только эта система способна обеспечить гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов», — отметила она.

Договор с Китаем на поставку не менее шести дивизионов С-400 на сумму свыше $3 млрд был заключен Россией в 2014 году. После этого российскими ПВО заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия.

В феврале 2020 года сообщалось, что Россия начала производство С-400 для Индии. Первые поставки состоятся до конца 2021 года.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Анкару начались летом 2019 года.