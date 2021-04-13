В правительстве заявили о лидерстве России в космосе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник, 12 апреля, что лидерство России в космосе безусловно, отечественная космическая отрасль остается на передовых позициях.

«Гордостью нашей страны всегда называли космос. Могу сказать точно, что наша космическая отрасль по-прежнему остается на передовых позициях. Мы сегодня гордимся успехами в этой сфере», — сказал он на встрече со студентами, которая проходила в Московском авиационном институте (МАИ).

Мишустин подчеркнул, что «лидерство РФ в космосе безусловно», так как полет первого человека в космосе — это предмет особой гордости за страну.

Премьер-министр также поздравил студентов с Днем космонавтики. Он отметил, что, так как мы живем в эпоху цифровых технологий, надо поддерживать первенство в инженерных направлениях. Это позволит побеждать в мировой конкуренции, указал Мишустин.

Ранее в этот день экипаж Международной космической станции (МКС) в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва также поздравил россиян с Днем космонавтики.

Праздник отмечается в России 12 апреля. В этот день в 1961 году ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем и космонавтом Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур.