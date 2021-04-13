Зеленский заявил о роли Украины в первом полете человека в космос

Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 12 апреля, в день 60-летия полета Юрия Гагарина.

«Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. 60 лет назад украинские конструкторы участвовали в создании космической программы», — написал он в Twitter.

Зеленский также добавил, что сейчас украинской космической отрасли необходимо способствовать разработке системы «Сич-2-1».

13 января стало известно, что правительство Украины утвердило концепцию общегосударственной космической программы на 2021–2025 годы, на ее реализацию планируют потратить примерно 30 млрд гривен ($1,07 млрд).

6 декабря 2020 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позором тот факт, что страна не может запустить собственный спутник. Он подчеркнул, что спутники есть даже у некоторых государств Африки, а «космическая держава» Украина со времени распада СССР не запустила ни одного.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. В этот день в 1961 году ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем и космонавтом Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур.