Smart Slide: «умный» экран для Glock 17

Огнестрельное оружие – одна из немногих сфер, где мало применяется электроника. Но это пока что. Вчера, 11 апреля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что американская компания Radetec официально презентовала серийный образец комплекта для превращения Glock 17 в «умное» оружие.

Система Smart Slide включает в себя затворную раму пистолета Glock 17, в которую интегрированы микрокомпьютер, экран и кнопки управления. В паре со специальными подавателями, которые устанавливаются в штатные магазины пистолета, это образует систему так называемого «умного» оружия, дающую стрелку ряд дополнительных возможностей. При этом электроника не влияет на возможность стрельбы даже при разряжённой батарейке.

Промо-ролик системы Smart Slide

Со Smart Slide стрелок может видеть количество патронов в магазине, находится ли патрон в патроннике, а также вести общий учёт настрела оружия. В компании Radetec указывают, что установка Smart Slide не требует вмешательств в конструкцию оружия, но для установки комплекта просит владельцев передать оружие на предприятие.

Smart Slide — первый серийный образец огнестрельной электроники от Radetec. Испанская компания в 2012 году открыла представительство в США и с 2013 года презентует свои разработки на оружейных шоу. Smart Slide для Glock 17 будет выпущен ограниченным тиражом — 1000 экземпляров по $1000 за комплект с установкой. Radetec собирает предзаказы от желающих приобрести Smart Slide, а осенью текущего года начнёт установку комплекта на пистолеты Glock 17 четвёртого поколения.