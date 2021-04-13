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ТАСС

"Союз-2.1а" готов реализовать одновитковую схему полета к МКС

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Это позволит добраться до Международной космической станции за два часа

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" способна реализовать одновитковую схему полета к Международной космической станции, которая позволит добраться до МКС за два часа. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

"Технически наш новый носитель "Союз-2.1а" способен это реализовать", - отметил Муртазин.

По словам баллистика, со стороны РКК "Энергия" все готово для отработки такой схемы полета, например на фоне двухвитковой схемы того же грузовика. На этом этапе, отметил он, нужно подключать смежников, в частности Ракетно-космический центр "Прогресс", который изготавливает ракеты-носители "Союз" и НПО автоматики (разработчики системы управления ракеты).

По одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль оказывается на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. "То есть в каждой точке такой орбиты разница высот до орбиты станции будет одинаковая", - пояснил эксперт. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции. Причем независимо от расстояния до МКС экипаж может вручную выполнить этот импульс.

"Чтобы реализовать эту схему, понадобится введение еще одного элемента в сближение, а именно квазикомпланарное выведение корабля на орбиту", - сообщил Муртазин. Оно предполагает очередной отход от канонов классического сближения - корабль будет выводиться на орбиту с наклонением, несколько отличающимся от наклонения МКС.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что одновитковая схема полета к МКС может быть опробована в 2022 году.

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