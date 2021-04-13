Мишустин осмотрел в МАИ учебную орбитальную пилотируемую станцию "Алмаз"

Как отметил премьер-министр, космическая отрасль РФ по-прежнему остается на передовых позициях в мире

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День космонавтики посетил Московский авиационный институт, где осмотрел новую учебную орбитальную пилотируемую станцию "Алмаз". Пояснения об аппарате давал проректор МАИ по научной работе Юрий Равикович.

Главу правительства во время осмотра сопровождали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и ректор МАИ Михаил Погосян.

Премьеру также показали возвращаемый аппарат "Алмаз" и два спускаемых модуля. По просьбе Мишустина ему продемонстрировали оптику представленной станции, командный пункт и зону для отдыха экипажа. "Да, серьезная ракета", - оценил премьер.

Новая лаборатория с орбитальной станцией "Алмаз" была открыта в 2020 году к 90-летию МАИ. На аппаратах такого типа космонавты отрабатывают действия, имитируя различные этапы полета, а также работу при нештатных и аварийных ситуациях.

Студенты МАИ изучают здесь устройство космических орбитальных станций предыдущих поколений. "Алмаз" помогает увидеть своими глазами, какой была техника в 1970-х годах, а также проследить ее эволюцию до нашего времени. Все оборудование, которым укомплектована станция, действующее. Масса "Алмаза" составляет почти 19 тонн, полезная нагрузка - пять тонн, "обитаемое" пространство - 100 куб. м.

Уникальные образцы техники

Мишустин осмотрел в МАИ экспозицию центра космонавтики имени академика Василия Мишина, на которой представлены уникальные образцы отечественной ракетно-космической техники.

Премьеру, в частности, показали корабль "Союз". Он представлен в препарированном горизонтальном положении, разделенным на модули, чтобы студенты могли изучить технические решения и использовать их в своих дипломных работах. В составе экспозиции есть и аппарат, который побывал в открытом космосе. Он состоит из двигателя и орбитального модуля, в котором могут разместиться три человека.

"Помните экипаж этого аппарата?" - поинтересовался Мишустин у сотрудников центра. Премьеру рассказали, что одним из членов экипажа, в частности, был советский космонавт Валерий Кубасов. "Кубасов ваш выпускник кстати, МАИ", - уточнил глава правительства.

Он также осмотрел российскую автоматическую межпланетную станцию "Марс-96", предназначенную для исследования красной планеты, лунный посадочный корабль комплекса Н1-Л3, разработанный в рамках советской лунно-посадочной программы. Он представлен в развернутом рабочем виде, как если бы он стоял на поверхности. На сегодняшний день этот экземпляр является одним из последних кораблей в наиболее полной оригинальной комплектации.

В экспозиции центра представлен телекоммуникационный спутник-ретранслятор "Луч" системы "Альтаир". Он позволял устанавливать двустороннюю широкополосную связь с подвижным космическим, морским или наземным объектом. С его помощью в два раза была увеличена продолжительность сеанса связи комплекса "Мир" с Землей. ЦУП "видел" станцию даже на противоположной стороне планеты.

Передовые позиции отрасли

Космическая отрасль РФ по-прежнему остается на передовых позициях в мире, заявил Мишустин на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ. По его словам, традиционно российская инженерная школа считается одной из самых сильных в мире.

"Гордостью нашей страны всегда называли космос. Наша космическая отрасль по-прежнему остается на передовых позициях. Мы сегодня гордимся успехами в этой сфере", - сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что в нынешнюю эпоху цифровых технологий, новых материалов "чтобы побеждать в мировой конкуренции, надо поддерживать первенство этих инженерных направлений, которые требуют особой компетенции".

"Успех зависит в первую очередь не от техники, а от таланта и от людей, которые с ней работают, от ученых, изобретателей, инженеров. Нужно учиться работать так, чтобы мы могли бы гордиться вами", - сказал Мишустин студентам и аспирантам.