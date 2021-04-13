ВЦИОМ: большинство россиян считают, что стране необходимо продолжить освоение космоса

По мнению респондентов, осваивать космическое пространство следует для развития науки и высоких технологий, а также обеспечения обороноспособности России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство участников опроса (91%) считают, что России нужно участвовать в освоении космоса для развития науки и высоких технологий, а также обеспечения обороноспособности страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"России необходимо принимать участие в освоении космоса. Так считают 91% россиян, как и в 2018-2019 годы. (90%). Реже так отвечают самые молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (84%) - среди них в два раза больше распространено мнение, что нашей стране осваивать космическое пространство нет необходимости (15% при доле среди всех респондентов в 7%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Из тех, кто ответил, что Россия должна принимать участие в освоении космоса, 52% респондентов считают, что стране это нужно для развития науки и высоких технологий, 44% - для обеспечения обороноспособности, 10% уверены, что это поможет в развитии авиакосмической промышленности и создании новых рабочих мест, а также обеспечит возможность на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем. Еще 17% отметили, что это поддержит престиж страны на международной арене.

По мнению 75% участников опроса, России не следует сокращать бюджетные расходы на космические программы. При этом мнение респондентов о том, должна ли Россия стремиться первой среди всех стран отправить экспедицию людей на Марс, разделилось. Около 42% уверены, что скорее должна, а что не должна - 48%. "Первой позиции придерживаются чаще россияне со средним, средне-специальным и неполным образованием (45-47%), а второй - респонденты с высшим полным или неполным образованием (54%)", - отмечено в сообщении ВЦИОМ.

На вопрос, когда был совершен первый полет человека в космос, правильно ответили 69% россиян, а имя первого космонавта - Юрия Гагарина - назвали 97% опрошенных.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 апреля 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.