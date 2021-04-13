Войти
ТАСС

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что стране необходимо продолжить освоение космоса

367
0
0
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Восточный. Фото Reuters
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Восточный. Фото Reuters.

По мнению респондентов, осваивать космическое пространство следует для развития науки и высоких технологий, а также обеспечения обороноспособности России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство участников опроса (91%) считают, что России нужно участвовать в освоении космоса для развития науки и высоких технологий, а также обеспечения обороноспособности страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"России необходимо принимать участие в освоении космоса. Так считают 91% россиян, как и в 2018-2019 годы. (90%). Реже так отвечают самые молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (84%) - среди них в два раза больше распространено мнение, что нашей стране осваивать космическое пространство нет необходимости (15% при доле среди всех респондентов в 7%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Из тех, кто ответил, что Россия должна принимать участие в освоении космоса, 52% респондентов считают, что стране это нужно для развития науки и высоких технологий, 44% - для обеспечения обороноспособности, 10% уверены, что это поможет в развитии авиакосмической промышленности и создании новых рабочих мест, а также обеспечит возможность на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем. Еще 17% отметили, что это поддержит престиж страны на международной арене.

По мнению 75% участников опроса, России не следует сокращать бюджетные расходы на космические программы. При этом мнение респондентов о том, должна ли Россия стремиться первой среди всех стран отправить экспедицию людей на Марс, разделилось. Около 42% уверены, что скорее должна, а что не должна - 48%. "Первой позиции придерживаются чаще россияне со средним, средне-специальным и неполным образованием (45-47%), а второй - респонденты с высшим полным или неполным образованием (54%)", - отмечено в сообщении ВЦИОМ.

На вопрос, когда был совершен первый полет человека в космос, правильно ответили 69% россиян, а имя первого космонавта - Юрия Гагарина - назвали 97% опрошенных.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 апреля 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Евросоюз
Марс
Похожие новости
02.10.2019
Аsharq Al Awsat (Саудовская Аравия): нужны ли новые законы в эпоху космического туризма?
11.09.2015
Расти наука большая и маленькая
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
21.04.2014
"Государственный и частный космос: конкурентные возможности России"
29.08.2012
Космические перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел