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Известия.ru

Рогозин рассказал о планируемых в 2021 году пусках «Ангары»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Три пуска ракет «Ангара» могут состояться в России в 2021 году. Об этом в День космонавтики, 12 апреля, рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«И в этом году полетит не менее двух-трех раз, это точно», — сказал он.

Ранее Рогозин анонсировал два пуска ракет легкого и тяжелого класса в текущем году. По его словам, пуски должны состояться по заказу Минобороны.

«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Он включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Первый запуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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