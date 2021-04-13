Великобритания и Катар создадут совместное подразделение для эксплуатации УТС "Хок"

ЦАМТО, 12 апреля. Великобритания подтвердила, что планирует создать совместное с Катаром подразделение для эксплуатации учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки "Хок AJT" компании BAE Systems в рамках расширенного соглашения о военном сотрудничестве, подписанного двумя странами 1 апреля.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его катарский коллега Халед бен Мохаммед аль-Атыйя 1 апреля объявили о расширении сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран. В рамках соглашения база ВВС Великобритании Лиминг в Северном Йоркшире станет местом размещения новой британо-катарской учебной эскадрильи.

Подразделение, размещенное на базе в Лиминге, будет эксплуатировать вариант "Хок" Mk.167 (носит обозначение T2 в ВВС Великобритании), недавно приобретенный ВВС Катара в рамках поддержки закупки истребителей "Тайфун".

Формирование совместной эскадрильи "Хок", о которой впервые Халед бен Мохаммед аль-Атыйя сообщил в октябре 2020 года, предоставит дополнительные летные часы пилотам ВВС Великобритании и обеспечит международные инвестиции в новую инфраструктуру базы "Лиминг", включая тренажер "Хок" и реконструкцию существующих объектов.

В 2018 году ВВС Великобритании и Катара уже сформировали совместное подразделение истребителей "Тайфун", штаб которого размещается в Конингсби в Англии. С 2020 года началось совместное применение и подготовка. Задачей подразделения, которое будет развернуто в Катаре в конце 2022 года, станет обеспечение безопасности Чемпионата мира по футболу. После его завершения британские самолеты возвратятся в Великобританию в 2023 году и будут задействованы, наряду с уже переданными к тому моменту "Тайфунами" Катару, в продолжении подготовки катарских пилотов.

Как сообщал ЦАМТО, 17 сентября 2017 года министры обороны Великобритании и Катара подписали соглашение о намерениях по закупке Катаром 24 истребителей "Тайфун", включавшее опцион на поставку 6 УТС "Хок AJT". 10 декабря 2017 года правительство Катара заключило с BAE Systems контракт стоимостью около 5 млрд. фунтов стерлингов (около 6,9 млрд. долл.) на поставку истребителей, сопутствующего пакета обслуживания техники и обучение личного состава.

По заявлению BAE Systems, в контракт было внесено изменение, согласно которому ВВС Катара получат 9 УТС "Хок AJT" вместо шести. Соответственно, изменения были внесены и в начальный пакет поддержки. Ранее сообщалось, что поставка первого самолета "Хок AJT" ожидается в 2021 году. Поставка первого истребителя "Тайфун" запланирована на 2022 год.

Помимо совместных эскадрилий "Хок" и "Тайфун", Великобритания и Катар также будут совместно использовать в течение следующих двух лет один из многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 "Вояджер" (MultiRole Tanker Transport) ВВС Великобритании для обучения дозаправке в воздухе пилотов самолетов ВВС Катара. Великобритания ранее объявила, что поддержит закупку самолета A-330 MRTT для Катара.

Помимо "Хок" и "Тайфун", в ближайшие годы ВВС Катара также получат 36 новых истребителей "Рафаль" компании Dassault и до 48 ед. F-15QA (Qatar Advanced) корпорации Boeing (официально заказано 36 самолетов, хотя за последние месяцы МО США неоднократно упоминало покупку 48 ед.). Для обеспечения потребностей в подготовке пилотов ВВС Катара заключили контракт на приобретение 24 УТС PC-21 Pilatus и неназванное количество УТС "Супер Мушшак" в Пакистане.