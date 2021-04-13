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Российская газета

Российский детонационный двигатель прошел первый этап испытаний

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Источник изображения: Ростех

В России завершен первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя. В перспективе он будет применяться в ракетно-космических системах, орбитальных самолетах и гиперзвуковых летательных аппаратах.

По сравнению с двигателями традиционных схем разработка продемонстрировала на отдельных режимах работы увеличение удельной тяги до 50 процентов, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех. В отличие от газотурбинных схем, здесь используется термодинамический цикл, отличающийся большей эффективностью. Подобный двигатель сможет в 1,3 - 1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов.

Впервые макет пульсирующего детонационного двигателя был представлен на Международном форуме "Армия-2017". Разработчики полагают, что силовая установка улучшит динамику полета и маневренность машин. Она может быть использована для развития традиционных систем или в качестве дополнения к ним.

Двигатель отличается простотой конструкции, довольно низкими требованиями к величинам газодинамических параметров. При его создании могут использоваться технологии предыдущих поколений силовых установок.

- Это дает большое коммерческое и экономическое преимущество по сравнению с разрабатываемыми перспективными двигателями традиционных схем, - подчеркнул генеральный конструктор-директор ОКБ имени А. Люльки (филиал ПАО "ОДК-УМПО", входит в АО "Объединенная двигателестроительная корпорация") Евгений Марчуков.

Напомним, эффект топливной детонации был открыт академиком Яковом Зельдовичем в 1940 году. В ракетостроении этот эффект открывал значительные перспективы. Детонационное горение на 25 процентов эффективнее сгорания топлива при постоянном давлении, реализованного в камерах современных жидкостно-реактивных двигателей. Это обеспечивается быстротой протекания реакции в малом объеме.


Майя Бирюкова

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