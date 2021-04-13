Рогозин рассказал о последствии санкций США для «Роскосмоса»

Ряд заказчиков отказался от запусков на российских ракетах из-за санкций Вашингтона, сообщил в понедельник, 12 апреля, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», — заявил он.

«Роскосмос» по-прежнему остается крайне привлекательным по предлагаемой стоимости пусковой услуги и стоимости разработки в интересах заказчика космических аппаратов, уточнил глава корпорации.

«Но незаконные санкции США вынуждают инозаказчиков либо отказываться от услуг России, либо искать с ней иные варианты решения своих вопросов», — подчеркнул Рогозин.

Ранее в понедельник первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, что один из контрагентов «Роскосмоса» в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.

В декабре 2020 года Рогозин увидел причину санкций США в отношении производителя ракет-носителей «Союз» в появлении у американцев собственных средств доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых повторяются, что сужает список до 41 компании РФ. Помимо «Роскосмоса», под ограничения со стороны России попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», РКЦ «Прогресс», Минобороны РФ и Служба внешней разведки.

Кроме того, в санкционном списке оказались девять российских предприятий авиационной промышленности.