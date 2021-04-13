«Роскосмос» пострадал из-за санкций США

В 2020 году ряд иностранных компаний отказался сотрудничать с «Роскосмосом» из-за американских санкций. Об этом в разговоре с агентством «Интерфакс» заявил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

«У нас были в прошлом году случаи отказа отдельных компаний от поставки элементов, которые были необходимы для выполнения гособоронзаказа, и эти элементы не изготавливались на территории России», — заявил Овчинников. По его словам, это был официальный отказ и теперь упомянутые топ-менеджером компании должны госкорпорации деньги. «Разумеется, мы будем делать все, чтобы они нам их вернули», — заметил представитель пострадавшей из-за ограничений корпорации.

Вместе с тем представитель «Роскосмоса» упомянул, что в корпорации знали о рисках еще за год до начала переговоров с партнерами. «Мы начали работать с другим нашим, не входящим в госкорпорацию, но российским предприятием по производству этого изделия, и через год оно просто появится», — подчеркнул собеседник агентства. Однако из-за этого случая «страна, отказавшись от поставок, просто создала себе конкурента».

В конце 2020 года Минторг США опубликовал список с российскими и китайскими организациями, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. В частности, под американские санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс» и другие предприятия.

Марк Львов