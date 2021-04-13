Оборонный бюджет США-2022: больше, но меньше

Минобороны США в 2022 году получит не больше возможностей, чем в текущем году. Вчера, 11 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что в бюджетном запросе президента США Джозефа Байдена на 2022 финансовый год указаны $753 млрд для финансирования национальной безопасности. Эта сумма на 1,6% больше, чем прописанная на 2021 год, но с учётом инфляции на уровне 1,7% — таким образом, финансирование оборонных потребностей останется на прежнем уровне. Из $753 млрд на нужды Минобороны США заложено $715 млрд, что меньше, чем ранее планировала администрация Дональда Трампа ($722 млрд).

Президент США Джозеф Байден Источник изображения: defensenews.com

При этом в новом бюджете закрывается пул внебюджетного финансирования, известного как счёт зарубежных операций на случай непредвиденных обстоятельств (overseas contingency operations, OCO). В целом же военный бюджет США остаётся в рамках усреднённых показателей за последние тридцать лет — 3,3% от ВВП.

Бюджетный запрос — основа, на которую будут равняться в Конгрессе США. При этом в финальный бюджет ещё могут быть внесены правки, когда появится детализация документа, включающая плановые закупки и распределение средств между видами вооружённых сил США.