Минобороны показало уникальные образцы космических аппаратов

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Минобороны РФ презентовало ко Дню космонавтики видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой.

"В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространенном в понедельник.

Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. "По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники", - указывается в сообщении.

В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров.

Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство.

Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. "В филиале вуза - Серпуховском военном институте Ракетных войск - начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей "Союз Т-9" и "Союз-ТМ"", - говорится в сообщении.