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Российская газета

Минобороны РФ впервые показало свои спутники

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В честь 60-летия первого полета человека в космос Минобороны РФ опубликовало короткое видео из академии РВСН, где в особой аудитории собраны более 30 образцов космической техники.

В кадр попали системы связи и другие спутники различного назначения. Они демонстрируются широкой публике впервые, подчеркнули в Минобороны.

Аудитория, где собраны космические аппараты, носит имя Константина Циолковского. Это научно-исследовательская лаборатория, где будущие ракетчики знакомятся с ракетно-космической техникой, уточнили в пресс-службе РВСН. В академии представлены технологический макет первого искусственного спутника земли, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры связи, спутник правительственной связи "Молния", космический аппарат "Марс-Венера", спутники для космической съемки и другое оборудование.

Многие экспонаты действующие - на видео можно увидеть раскрытие антенн командной радиолинии, работу жалюзи системы терморегуляции, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другие процессы. Также в вузе есть зал ракетной техники имени Королева - там представлены межконтинентальные баллистические ракеты от Р-7 до стоящих на вооружении.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Энергия РКК
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