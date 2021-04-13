"Роскосмос" и британская компания OneWeb ведут переговоры о новом контракте

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" надеется заключить с британской компанией OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения, заявил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора госокрпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"У них будут аппараты второго поколения, которые мы бы хотели запускать на своих ракетах-носителях, в том числе перспективных. Переговоры ведутся, сейчас пока рано говорить о результатах, но мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Как ранее сообщал глава OneWeb Грег Уайлер, всего компания планирует запустить на орбиту 1980 спутников, из них около 900 аппаратов первого поколения и около тысячи спутников второго поколения.