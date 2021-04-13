В Барнаульское соединение поступают новейшие тренажеры для подготовки механиков-водителей на ПГРК "Ярс"

ЦАМТО, 12 апреля. В Барнаульское ракетное соединение поступают новейшие тренажерные системы для подготовки военнослужащих на ПГРК "Ярс".

Симуляторы позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажеры позволяют контролировать обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения дает возможность руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.