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ЦАМТО

В Барнаульское соединение поступают новейшие тренажеры для подготовки механиков-водителей на ПГРК "Ярс"

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PC-24 «Ярс»
PC-24 «Ярс».
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 12 апреля. В Барнаульское ракетное соединение поступают новейшие тренажерные системы для подготовки военнослужащих на ПГРК "Ярс".

Симуляторы позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажеры позволяют контролировать обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения дает возможность руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Тренажерные системы
Проекты
ПГРК
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