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Известия.ru

Началась подготовка к танковому биатлону

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В России проходит подготовка к танковому биатлону. Стрельбы из танков Т-72Б3 прошли на подмосковном полигоне «Алабино», сообщает телеканал «Известия». Экипажи вели огонь по мишеням, имитирующим технику условного противника и живую силу. Стрельбу осложняли сильный снегопад и ветер. Наводчики делали поправки с учетом штормовой погоды.

За право представлять РФ поборются уральские танкисты. На Чебаркульском полигоне провели окружные соревнования по танковому биатлону. Экипажи состязались в стрельбе и преодолении трассы 15 км с препятствиями.

В России проходит подготовка к танковому биатлону. Стрельбы из танков Т-72Б3 прошли на подмосковном полигоне «Алабино», сообщает телеканал «Известия».

Экипажи вели огонь по мишеням, имитирующим технику условного противника и живую силу. Стрельбу осложняли сильный снегопад и ветер. Наводчики делали поправки с учетом штормовой погоды. За право представлять РФ поборются уральские танкисты. На Чебаркульском полигоне провели окружные соревнования по танковому биатлону. Экипажи состязались в стрельбе и преодолении трассы 15 км с препятствиями.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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