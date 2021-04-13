Началась подготовка к танковому биатлону

В России проходит подготовка к танковому биатлону. Стрельбы из танков Т-72Б3 прошли на подмосковном полигоне «Алабино», сообщает телеканал «Известия». Экипажи вели огонь по мишеням, имитирующим технику условного противника и живую силу. Стрельбу осложняли сильный снегопад и ветер. Наводчики делали поправки с учетом штормовой погоды.

За право представлять РФ поборются уральские танкисты. На Чебаркульском полигоне провели окружные соревнования по танковому биатлону. Экипажи состязались в стрельбе и преодолении трассы 15 км с препятствиями.

В России проходит подготовка к танковому биатлону. Стрельбы из танков Т-72Б3 прошли на подмосковном полигоне «Алабино», сообщает телеканал «Известия».

Экипажи вели огонь по мишеням, имитирующим технику условного противника и живую силу. Стрельбу осложняли сильный снегопад и ветер. Наводчики делали поправки с учетом штормовой погоды. За право представлять РФ поборются уральские танкисты. На Чебаркульском полигоне провели окружные соревнования по танковому биатлону. Экипажи состязались в стрельбе и преодолении трассы 15 км с препятствиями.