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ЦАМТО

Пилотажной группе "Беркуты" исполнилось 29 лет

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Пилотажная группа "Беркуты" ипользует новейшие боевые вертолёты Ми-28Н
Пилотажная группа "Беркуты" ипользует новейшие боевые вертолёты Ми-28Н.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 12 апреля. Авиационная группа высшего пилотажа "Беркуты" была образована 11 апреля 1992 года на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке.

Уникальность "Беркутов" заключается в том, что это единственная в мире пилотажная группа, выполняющая групповой сложный пилотаж на боевых вертолетах. Суммарный вес группы из шести вертолетов составляет около 70 тонн.

Практически сразу после своего формирования группа "Беркуты" начала демонстрировать свой пилотаж на воздушных праздниках, в том числе на "МОСАЭРОШОУ-92", на Московских авиакосмических салонах "МАКС", на воздушном параде на Поклонной горе в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне (1995 г.); на воздушном празднике, посвященном 850-летию города Москвы (1997 г.). Группа "Беркуты" – постоянный участник воздушных парадов на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне, начиная с 2010 г.

Свое высокое летное мастерство летчики группы демонстрировали на воздушно-спортивных праздниках в городах: Владимир, Самара, Тверь, Тула, Сызрань, Ржев, Осташков, Хотилово. На гидросалонах в городе Геленджик, во время Армейских международных игр в Воронеже, Рязани и в Крыму.

В настоящее время пилотажная группа выполняет полеты на боевых вертолетах Ми-28Н, обладающих высокими маневренными и огневыми возможностями.

Пилотаж на вертолетах выполняется на значительно меньшей высоте, чем на самолетах, летчики пилотируют машины на интервалах и дистанциях 10-15 м, а малые радиусы разворота позволяют осуществлять все перестроения непосредственно над аэродромом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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