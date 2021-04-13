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Известия.ru

В «Роскосмосе» заявили о потере контракта из-за санкций США

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Один из контрагентов российской госкорпорации «Роскосмоса» в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций. Об этом рассказал 12 апреля первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

По его словам, вопрос кроется в международной политике. Санкции приводят к тому, что заказчик отказывается от контрактов, несмотря на более выгодные для себя предложения российской стороны.

«У нас был, к сожалению, такой пример в году. Мы предлагаем дешевле», — цитирует его «Интерфакс».

В декабре 2020 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин увидел причину санкций США в отношении производителя ракет-носителей «Союз» в появлении у американцев собственных средств доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых повторяются, что сужает список до 41 компании РФ. Помимо «Роскосмоса», под ограничения со стороны России попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», РКЦ «Прогресс», Минобороны РФ и Служба внешней разведки.

Кроме того, в санкционном списке оказались девять российских предприятий авиационной промышленности.

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