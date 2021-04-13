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В Войсках ПВО-ПРО уже приступили к подготовке специалистов по эксплуатации ЗРС С-500

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 12 апреля. В Войсках ПВО-ПРО уже приступили к подготовке специалистов по эксплуатации перспективной многоканальной ЗРС дальнего действия С-500.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю отмечаемого 11 апреля в ВС РФ Дня войск противовоздушной обороны заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Кроме того, по его словам, "с прошлого года ведем обучение специалистов по эксплуатации новой единой автоматизированной системы управления авиацией и ПВО "Перспектива-АСУ", которая в ближайшее время начнет поступать в войска".

Ниже приведено несколько фрагментов интервью Ю.Грехова газете "Красная звезда".

"В 2020 году в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине развернута и введена в эксплуатацию зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь".

Уже на этапе приемки в ходе государственных испытаний она зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Практически все мишени, имитирующие воздушного противника, – баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, постановщики помех, управляемые бомбы и противорадиолокационные ракеты – были уничтожены при минимальном расходе ракет.

Наш "Витязь" способен поражать существующие и перспективные средства воздушного нападения противника. Наличие у него увеличенного боекомплекта зенитных управляемых ракет нового поколения позволяет существенно повысить огневую производительность. Возможности этой системы по одновременному поражению воздушных целей, таких как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, кратно превосходят показатели других систем аналогичного класса.

Успешные боевые стрельбы, проведенные расчетами зенитной ракетной системы С-350, еще раз подтвердили ее высокие боевые возможности в ходе воздушно-огневой конференции Воздушно-космических сил 2 апреля.

Поставка ее в воинские части Воздушно-космических сил и Военно-морского флота предусмотрена Государственной программой вооружения, а переучивание личного состава зенитных ракетных полков, перевооружаемых на новую технику, организовано в соответствии с графиком".

"Красная звезда": Продолжая тему модернизации, хотелось бы побольше узнать и о возможностях РЛС "Контейнер", которая в декабре 2019 года заступила на боевое дежурство в Республике Мордовия. Какие задачи решает данная станция и как она проявила себя за время эксплуатации? Планируется ли развитие РЛС такого типа в дальнейшем?

"В 2019 году отдельный радиотехнический узел загоризонтного обнаружения, на вооружении которого находится радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер", заступил на боевое дежурство и приступил к выполнению задач по предназначению в полном объеме.

Эта РЛС как основное средство разведки данного узла обеспечивает контроль воздушной обстановки на удалении свыше 2000 км от Государственной границы Российской Федерации, позволяет выявить характер деятельности авиационных группировок и, что самое главное, предупредить о подготовке и начале воздушного нападения на нашу страну.

Особенностями данной станции являются использование "нехарактерного" для радиолокации диапазона длин волн, позволяющих при определенных условиях "заглянуть" за горизонт, и возможность обнаружения широкого класса воздушных объектов: крылатых ракет, гиперзвуковых, беспилотных летательных аппаратов, боевых блоков баллистических ракет, самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе построенных с применением технологии "стелс".

Данная станция не единственная в своем роде, и с вводом в строй еще нескольких будет создана система загоризонтного обнаружения, обеспечивающая контроль воздушной обстановки на большом удалении от восточных, южных и западных рубежей Российской Федерации.

"Красная звезда": какие новинки вооружения и техники войска ПВО планируют представить на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"? В каких его мероприятиях примут участие?

"На форуме мы представим зенитную ракетную систему С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Впервые на экспозиции в Арктическом кластере посетители смогут увидеть боевую машину "Панцирь-СА".

Кроме статического показа вооружения и военной техники ПВО, расчеты ЗРПК "Панцирь-С" продемонстрируют на полигоне Алабино боевую стрельбу по мишеням из зенитных пулеметов…".

Полностью интервью командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Юрия Грехова опубликовано в газете "Красная звезда" от 9 апреля.

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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
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