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Интерфакс-АВН

Освободившиеся после переезда предприятий "Роскосмоса" в НКЦ площади будут проданы

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На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева
На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Вырученные деньги потратят на погашение долговой нагрузки Центра им. Хруничева

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Площади, освободившиеся после переезда московских предприятий "Роскосмоса" в Национальный космический центр (НКЦ), будут проданы, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Хруничев" (Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева - ИФ) получит в свое распоряжение здание Национального космического центра, пока мы планируем, что там будет порядка 235-250 тыс. кв. м. Все эти площади он сможет продавать нашим же предприятиям из Москвы и области, которые будут переезжать в центр... Предприятия тоже не имеют средств для переезда, они будут продавать свои площади и на эти средства переезжать", - сказал Овчинников.

По его словам, вырученную прибыль планируется направлять на "закрытие проблемных долгов и на операционную деятельность".

"Мы рассчитываем, что по результатам переезда центр погасит все свои долги. Также мы ждем, что будет оказана помощь со стороны правительства в районе 14 млрд рублей для устранения дефицита по операционной деятельности. Потому что он возникнет в 2021-2022 году, а поступления от переезда возникнут не ранее 2024", - добавил первый замгендиректора госкорпорации.

В данный момент, по словам Овчинникова, Центру им. Хруничева удалось погасить почти все кредиты, кроме "9,5 млрд рублей задолженности перед Внешэкономбанком".

Завершить строительство Национального космического центра планируется в 2023 году. Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в центре будут работать 20 тыс. инженеров разных подразделений ракетно-космической промышленности.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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