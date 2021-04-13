Самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" за три года сократил 20% сотрудников

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Производитель ракет "Союз" самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" за три года сократил 20% сотрудников, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Несмотря на сложность подобных вопросов с моральной точки зрения, мы обязаны быть экономически эффективными. Поэтому мы проводим работу по снижению численности персонала, например, в РКЦ "Прогресс", за два года сократили более 12%, за три - порядка 20% персонала", - сказал Овчинников.

"Не секрет, что многие отрасли в России, в том числе и космическая, переразмерены. Со временем появляются новые технологии, станки, снижается трудоемкость. И иметь такое большое число сотрудников становится просто нерационально", - добавил он.

В ноябре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о сокращении аппарата госкорпорации и урезании зарплат менеджерам.

В июне прошлого года стало известно, что РКЦ "Прогресс", одно из ключевых предприятий "Роскосмоса", уведомил службу занятости о сокращении 397 работников, говорилось в сообщении Минтруда Самарской области в твиттере.

Как пояснили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе центра, 397 человек - это общее количество сотрудников, которые уже уволились или должны быть уволены в первом полугодии, а также свободные вакансии.

В 2018 году на предприятии были сокращены около 2 тыс. работников.