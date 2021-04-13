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Интерфакс-АВН

Содержание космодрома Восточный обходится в 3 млрд рублей в год, сообщили в "Роскосмосе"

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Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный
Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" тратит на содержание космодрома Восточный около 3 млрд рублей в год, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Часть затрат включается в стоимость пусковых услуг, дополнительное финансирование составляет около 3 млрд рублей. Там один стартовый стол, плюс еще город и расчет на космодроме, который должен там постоянно находиться. Соответственно, размер затрат на содержание объектов будет расти по мере роста числа объектов, которые там будут вводиться в эксплуатацию", - сказал Овчинников.

"При этом мы производим оптимизацию объектов, чтобы они не пустовали потом. Там, где можно под несколько стартовых столов объединить объекты, это будет сделано", - добавил он.

Согласно данным портала госзакупок, на содержание объектов инфраструктуры космодрома в 2019 году было выделено 2,7 млрд рублей, в 2018 - 2,249 млрд рублей.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены семь пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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