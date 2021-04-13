Командованием военно-транспортной авиации в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения проведено исследовательское лётно-тактическое учение на базе одного из авиационных полков ВТА, дислоцированного на территории Южного военном округа.

Учение проведено под руководством начальника боевой подготовки ВТА полковника Ивана Золотько.

Целью учения являлось изучения возможностей имеющихся и поступающих на вооружение образцов авиационной техники при их применении над сложно-пересеченной горной местностью.

В рамках мероприятия были отработаны перебазирование авиационной техники на оперативный аэродром и новые нестандартные тактические приемы частей и подразделений ВТА при выполнении учебно-боевых задач в указанной местности.

Полеты проводились на высоте от 4 до 10 тысяч метров. В них были задействованы самолёты Ил-76мд-90а, Ан-124-100, А-50у, Ан-12, Ил-22 и др. Экипажи отработали технику пилотирования в горной местности, вопросы связи и управления воздушными судами, поиск и обнаружение площадок десантирования, прицеливание и тактическое (условное) десантирование, а также поисково-спасательные задачи в горной местности, заявили в главном военном ведомстве.

«По итогам учений все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, что доказывает профессионализм и высокую подготовку каждого члена экипажа военно-транспортной авиации» - заявил полковник Иван Золотько.