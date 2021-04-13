"НПО машиностроения" ведет разработку мини-спутника для радиолокации

Подобные аппараты смогут встроиться в программу "Сфера", считает главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. АО "ВПК "НПО машиностроения" (входит в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") с прошлого года разрабатывает мини-спутник для радиолокации. Об этом сообщил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий.

"С прошлого года на средства инновационного фонда нашего предприятия мы начали разработку космического аппарата мини-класса с радиолокатором на базе АФАР (активная фазированная антенная решетка - прим. ТАСС)", - сказал Рабочий в интервью корпоративному изданию предприятия "Трибуна ВПК".

По словам главного конструктора, массогабаритные характеристики позволят за один раз выводить восемь таких аппаратов. Спутник будет ориентирован на гражданский сегмент и сможет обеспечить съемку больших площадей земной поверхности. "На выходе он дает снимки с худшим разрешением по сравнению с КА "Кондор-ФКА-М", но достаточным для выполнения задач в гражданском сегменте экономики", - пояснил он.

Рабочий также выразил мнение, что подобные аппараты смогут встроиться в программу "Сфера".

"К настоящему моменту сформирован облик космического аппарата, выполнены основные радиотехнические расчеты и прочностные расчеты, разрабатываются ключевые идеологические и технические документы и эскизная конструкторская документация на узлы и агрегаты, а также создан и испытан макет приемно-передающего модуля с излучателем из состава АФАР", - отметил конструктор.

Также в 2020 году началась проработка возможности обеспечения мониторинга Северного морского пути фактически в непрерывном режиме.