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Российская газета

Египет заинтересовался белорусскими РСЗО и зенитными комплексами

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Источник изображения: Минобороны РФ

Каир рассматривает возможность лицензионного производства на своей территории передового белорусского оружия. Египтян интересуют шесть различных образцов, в том числе реактивные системы "Полонез" и зенитные комплексы средней дальности "Бук-МБ3К", пишет MilitaryWatch.

До 1970-х годов Египет был верным приверженцем советского оружия. После смены власти перешел на американское. В 2013 году прозападное правительство свергли и Каир вернулся к российским боевым системам. Последовали заказы на истребители МиГ-29М, зенитные системы С-300 и "Бук-М2", ударно-разведывательные вертолеты Ка-52 и другие системы. Поскольку российский и белорусского ОПК тесно связаны, их продукция совместима, так что Минск естественным образом стал военным партнером Каира.

Среди продукции белорусской "оборонки" выделяется зенитный комплекс "Бук-МБ3К". Являясь версией российского "Бука", он отличается колесной базой, иным радаром с АФАР, новой оптико-электронной системой сопровождения целей. При этом белорусский "Бук" дешевле и может использовать ракеты российского - в том числе более ранних версий. А лицензионное производство позволит Египту создать сеть современной ПВО, постепенно отказавшись от старых зенитных комплексов С-75 и MIM-23, произведенных, соответственно, в СССР и США.

Другой кандидат на производство в Египте - дальнобойная РСЗО "Полонез" калибра 300 миллиметров. Каждая боевая машина комплекса несет по восемь ракет, способных летать на 300 километров. Ракету управляемые, с внутренним и спутниковым наведением. Кроме того, "Полонез" способен стрелять баллистическими ракетами и может заменить в армии Египта устаревшие SCUD-B и Hvason. Также рассматривается возможность покупки лицензии на боевой модуль "Адунок" с крупнокалиберным пулеметом, неназванный беспилотник, систему управления РСЗО и беспилотный аэростат-корректировщик.


Антон Валагин

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Страны
Белоруссия
Египет
Россия
США
Продукция
Адунок
Бук-M3
Бук-М2
Ка-52
МиГ-29М
Полонез РСЗО
С-300
С-75
Проекты
АФАР
БПЛА
Бук ЗРК
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