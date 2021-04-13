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Российская газета

На Каспии комплекс "Бал" поразил десантную эскадру "противника"

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Источник изображения: Пресс-служба ЮВО

В Дагестане противокорабельный комплекс "Бал" отработал уничтожение судов десантной эскадры условного противника.

В маневрах принимали участие подразделение морской пехоты. Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, учения для частей береговой обороны начались с марша в позиционный район.

"Расчеты стартовых батарей комплекса "Бал" произвели перезагрузку ракет на транспортно-заряжающие машины. Затем был развернут самоходный командный пункт управления "Минерал" на началось боевое слежение за надводной обстановкой в Каспийском море", - рассказали в пресс-службе ЮВО.

При отработке задач по предназначению был обнаружен отряд десантных кораблей условного противника. Цели были поражены электронным пуском ракет с двух пусковых установок. Ракетчики также обеспечили поддержку артиллерийских батарей морской пехоты и противодесантную оборону побережья.


Николай Грищенко

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