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Российская газета

Ми-38 испытают в условиях естественного обледенения

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Источник изображения: Минтранс Архангельской области

Новый российский многоцелевой вертолет Ми-38 прибыл в архангельский аэропорт Васьково. Его испытают в условиях естественного обледенения.

Все происходящее будут фиксировать датчики, сообщает пресс-служба министерства транспорта Архангельской области. Как рассказал Игорь Клеванцев, руководитель испытательной бригады Ми-38, ведущий инженер по летным испытаниям первого класса, датчики закреплены на фюзеляже. Первые зафиксируют уровень потенциального обледенения, вторые - метеорологические условия, а третьи направят на оборудование, которое борется с обледенением на всех узлах вертолета. Все эти данные понадобятся для того, чтобы оформить сертификацию Ми-38.

Испытания в условиях естественного обледенения, а это очень опасное явление, из-за которого может пострадать как сама машина, так и летчики, продлятся в течение нескольких недель. После этого Ми-38 отправится в Подмосковье в место постоянной дислокации.

"РГ" уже писала о том, что новый вертолет с улучшенными техническими характеристиками будут предлагать и на экспорт. Ми-38 может нести на внешней подвеске до семи тонн груза. Вертолет уже установил несколько мировых рекордов: поднимался на высоту в восемь километров и летал со скоростью 320 километров в час. Машину будут собирать в Казани.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
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