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ТАСС

Новую орбитальную станцию могут создать частные компании

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Сергей Рязанский
Сергей Рязанский.
Источник изображения: © "Просто о сложном"

Как отметил космонавт Сергей Рязанский, чтобы понять, нужна ли России своя космическая станция в случае закрытия МКС, необходимо разобраться с ее конечной задачей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Созданием новой орбитальной станции могут заняться частные космические компании. Такое мнение высказал в интервью ТАСС российский космонавт и ученый Сергей Рязанский.

"Сейчас, с появлением частных коммерческих компаний, космонавтика очень сильно изменится, потому что сразу у нескольких компаний появятся свои средства выведения. Можно будет заключать соглашения о сотрудничестве, об аутсорсинге, то есть заказать им сделать посещаемую коммерческую станцию. И дальше это закроет какие-то наши научные задачи", - сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что с удовольствием сотрудничал бы с частными компаниями в случае их создания. "Сейчас есть несколько, я бы сказал, космических стартапов. Конечно, финансирование и мощь у них не такая, как у западных коллег, но хочется надеяться, что в будущем будет проявляться интерес, и такие компании тоже появятся", - сказал он.

По его словам, чтобы понять, нужна ли России своя космическая станция в случае закрытия МКС, необходимо разобраться с ее конечной задачей.

"Нужна ли станция национальной программе - решать специалистам, которые будут смотреть долгосрочную федеральную космическую программу", - сказал он. Рязанский отметил, что в случае необходимости может быть принято решение о создании посещаемой станции вместо станции постоянного пребывания.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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