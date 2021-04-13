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ТАСС

Первый аппарат серии "Кондор-ФКА" начал проходить электроиспытания

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Кондор-ФКА
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Сейчас изготавливаются два аппарата этой серии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. АО "ВПК "НПО машиностроения" (входит в КТРВ) изготавливает два радиолокационных аппарата серии "Кондор-ФКА", один из них начал проходить электроиспытания.

Об этом сообщил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий.

"В данный момент изготавливаются два аппарата этой серии. Недавно начались электроиспытания первого, уже собранного аппарата данного типа", - сказал Рабочий в интервью корпоративному изданию предприятия "Трибуна ВПК".

Ранее генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов сообщил, что запуски радарных спутников "Кондор-ФКА" запланированы на 2022-й и 2023 г. В ноябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что спутник "Кондор-ФКА" будет запущен в конце 2021 года.

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Кондор ДЗЗ
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