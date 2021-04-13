Войти
Naked Science

NASA профинансирует разработку парящих зондов для изучения Венеры

253
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Проект исследования Венеры с помощью флотилии сравнительно недорогих и надежных зондов получил поддержку по программе NIAC.

Венера — едва не самая негостеприимная из планет Солнечной системы. Она уже стала могилой многих космических аппаратов, и лишь несколько советских зондов, успешно опустившихся на поверхность, смогли выжить там весьма короткое время. Поэтому новые проекты по изучению Венеры часто ориентируются на аппараты, которые смогут оставаться высоко в атмосфере, где условия далеко не так суровы. Среди новых идей, которые недавно получили поддержку в рамках программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), оказался и концепт для атмосферных исследований соседней планеты. Об этом сообщает пресс-релиз Лаборатории реактивного движения NASA.

Проект LEAVES (Lofted Environmental and Atmospheric Venus Sensors — «Парящие венерианские сенсоры для окружающей среды и атмосферы») — разрабатывает команда Джеффри Бальчерски (Jeffrey Balcerski) из Аэрокосмического института штата Огайо. Идея состоит в том, чтобы выбросить с орбитального аппарата серию зондов, кайтов, которые смогут пассивно парить в плотной атмосфере соседней планеты на большой и средней высоте. Планируется, что каждый из них сможет оставаться в полете до девяти часов, передавая собранную информацию обратно на орбиту, а когда он разрушится, на смену ему выпустят следующий.

Основу таких зондов составит пирамидальное крыло-парус из тонкой пленки, раскрывающееся в полете. В центре системы разместится модуль с полезной нагрузкой: миниатюрными сенсорами, управляющей электроникой, средствами коммуникации. Масса каждого аппарата составит всего 130 граммов. Пока идут лишь первые шаги эскизного проектирования миссии, на которое NASA выделило 500 тысяч долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Похожие новости
01.05.2020
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
23.04.2020
Сталин как антикризисный новатор
17.04.2020
Эксперт ответил на опасения США из-за испытаний российской ракеты А-235 «Нудоль»
10.04.2020
Рогозин в шутку поздравил отбывающего с МКС космонавта Скрипочку с выходом из "принудительной самоизоляции"
07.04.2020
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем
27.03.2020
Источник: ЦУП создаст группы специалистов для удаленного управления МКС при карантине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел