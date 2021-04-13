NASA профинансирует разработку парящих зондов для изучения Венеры

Проект исследования Венеры с помощью флотилии сравнительно недорогих и надежных зондов получил поддержку по программе NIAC.

Венера — едва не самая негостеприимная из планет Солнечной системы. Она уже стала могилой многих космических аппаратов, и лишь несколько советских зондов, успешно опустившихся на поверхность, смогли выжить там весьма короткое время. Поэтому новые проекты по изучению Венеры часто ориентируются на аппараты, которые смогут оставаться высоко в атмосфере, где условия далеко не так суровы. Среди новых идей, которые недавно получили поддержку в рамках программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), оказался и концепт для атмосферных исследований соседней планеты. Об этом сообщает пресс-релиз Лаборатории реактивного движения NASA.

Проект LEAVES (Lofted Environmental and Atmospheric Venus Sensors — «Парящие венерианские сенсоры для окружающей среды и атмосферы») — разрабатывает команда Джеффри Бальчерски (Jeffrey Balcerski) из Аэрокосмического института штата Огайо. Идея состоит в том, чтобы выбросить с орбитального аппарата серию зондов, кайтов, которые смогут пассивно парить в плотной атмосфере соседней планеты на большой и средней высоте. Планируется, что каждый из них сможет оставаться в полете до девяти часов, передавая собранную информацию обратно на орбиту, а когда он разрушится, на смену ему выпустят следующий.

Основу таких зондов составит пирамидальное крыло-парус из тонкой пленки, раскрывающееся в полете. В центре системы разместится модуль с полезной нагрузкой: миниатюрными сенсорами, управляющей электроникой, средствами коммуникации. Масса каждого аппарата составит всего 130 граммов. Пока идут лишь первые шаги эскизного проектирования миссии, на которое NASA выделило 500 тысяч долларов.