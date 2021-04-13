Кредитная нагрузка предприятий "Роскосмоса" снизилась на 32 млрд рублей в 2020 году

На оплату процентов по кредитам уходит около 9 млрд рублей ежегодно

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Общий кредитный портфель предприятий космической отрасли в России в 2020 году снизился более чем на 32 млрд рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

"В 2020-м году благодаря поддержке правительства удалось снизить кредитный портфель более чем на 32 млрд рублей", - сказал Овчинников.

По его словам, сейчас кредитный портфель составляет около 85 млрд рублей. Овчинников отметил, что снижение позволит "немножко уменьшить нагрузку на обслуживание кредитного портфеля". Сейчас на обслуживание кредитов госкорпорация тратит 9 млрд рублей ежегодно.

"Если мы декларируем чистую прибыль в районе миллиарда рублей, то по операционной деятельности она в районе 11. Собственно вопросы, связанные с обслуживанием кредитов, как минимум съедают ее", - добавил Овчинников.

По словам первого замгендиректора, на финансовое состояние госкорпорации также отрицательно влияет "большое число штрафов по контрактам с Минобороны России, которые начислялись в рамках 44-ФЗ".

"Задолженность по штрафам организаций Корпорации составляла сотни миллиардов рублей. За последние два года совместно с правительством проделана серьезная работа в части ее реструктуризации. Это позволило обеспечить стабильную работу предприятий отрасли", - отметил Овчинников.