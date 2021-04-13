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ЦАМТО

На выставке "День инноваций Минобороны России" в Анапе было представлено свыше 120 новых проектов

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На тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «Эра» в Анапе
На тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «Эра» в Анапе.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

ЦАМТО, 12 апреля. На прошедшей 7-9 апреля в Военном инновационном технополисе "ЭРА" выставке "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации" было представлено свыше 120 новых проектов.

Об этом в режиме видеоконференции главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу доложил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

"На выставке представлено более 120 инновационных проектов, разработанных операторами научных рот совместно с участниками технополиса "ЭРА", научно-исследовательскими и образовательными организациями Минобороны России, а также предприятиями промышленности", – сказал А.Гончаров.

По его словам, экспозиция выставки организована по восьми кластерам в соответствии с направлениями исследований технополиса и охватывает все сферы – воздух, вода, суша.

Среди экспонатов, представляющих наибольший интерес, А.Гончаров назвал, в частности, беспилотный летательный аппарат "Муха", позволяющий получать разведывательную информацию из труднодоступных зон и таких помещений, как туннели, гроты, подвалы. Институт инженерной физики и Военно-топографическое управление ВС РФ представили макет Единого комплекса астрономо-геодезического и навигационного обеспечения – первого в Вооруженных Силах пункта гравиметрической колокации.

Представлены первый отечественный секвенатор для определения аминокислот и портативная лаборатория, позволяющая проводить ПЦР-исследования в полевых условиях.

Как отметил А.Гончаров, всего с февраля по май текущего года в научно-исследовательских и образовательных организациях военного ведомства спланировано 37 тематических выставок "День инноваций Минобороны РФ", из которых 18 проведены, где были представлены 575 инновационных проектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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