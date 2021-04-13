Войти
ЦАМТО

В Военном инновационном технополисе "ЭРА" начал работать Научно-производственный центр "Кулибин"

331
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 12 апреля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" готов к работе Научно-производственный центр "Кулибин". Об этом в режиме видеоконференции 9 апреля доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу начальник технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"По старой заводской традиции, прошу Вас разрешить запуск центра "Кулибин", – сказал Владимир Ивановский. "Разрешаю!", – ответил глава военного ведомства.

По словам Владимира Ивановского, концепция развития технополиса предусматривает три научных кластера: исследовательский, образовательный и производственный.

"Реализация замысла "от идеи до опытного образца" станет возможной с введением в строй Научно-производственного центра "Кулибин", – добавил начальник технополиса "ЭРА".

Генерал-лейтенант Владимир Ивановский сообщил, что общая площадь центра составляет более 4 тыс. кв. метров, количество установленного уникального оборудования – 123 единицы. В рамках подготовки центра к открытию все сотрудники прошли обучение и осуществлена пуско-наладка оборудования. "Уже сегодня это команда высококвалифицированных работников, способных эффективно решать производственные задачи", – сказал начальник технополиса.

Владимир Ивановский также отметил, что получен сертификат соответствия Системы менеджмента качества мировым стандартам, зарегистрирован товарный знак на планируемую к выпуску продукцию.

Справочно:

Научно-производственный центр "Кулибин" включает конструкторское бюро и семь производственных участков. В конструкторском бюро совместно с операторами научных рот изготавливается необходимая производственно-технологическая документация, которая поступает в цех в виде технического задания.

На участке входного контроля с высокоточным измерительным оборудованием на начальной стадии осуществляется проверка соответствия параметров качества поступающих материалов, в том числе с помощью спектрального анализа.

Участок крупногабаритного оборудования, оснащен современными, высокотехнологичными станками, позволяющими производить изделия по требованиям, предъявляемым к изготовлению оружия. На участке, в частности, имеется пятикординатный токарный обрабатывающий центр для автоматизированного изготовления деталей (модель этого станка на мировом рынке выпущена ограниченной серией в 34 единицы).

Производственные мощности завода включают участок 3D печати. Технополис активно развивает аддитивные технологии в своих проектах, для чего создан Центр данных технологий. На участке установлены 3D принтеры по металлу, по пластику и по керамике. Последний изготавливает образцы высокого качества с шероховатостью, не превышающей двух микрон.

С вводом в строй Дизайн-центра микроэлектроники "Ломоносов" и открытием Центра научно-производственного "Кулибин" на площадке технополиса обеспечена реализация полного спектра комплексных задач по созданию и ускоренному внедрению перспективных технических решений от микроэлектроники до производства конкретных образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Научная рота
Похожие новости
28.06.2018
Минобороны РФ завершило реорганизацию Военно-научного комплекса
01.06.2017
Шойгу: в российской армии сформировано единое информационное пространство
29.12.2016
Военнослужащие научных рот зарегистрировали с 2013 года 30 изобретений
12.03.2015
Оборонку укрепят кадрами и рублем
11.08.2014
ВВС России: "Солдаты-ученые" научной роты собираются запатентовать новые изобретения
15.07.2014
По призыву и призванию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел