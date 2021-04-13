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Известия.ru

В России начали разработку нового спутника «Кондор-ФКА»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

«НПО машиностроения» по заказу Роскосмоса ведет разработку спутника «Кондор-ФКА-М». Об этом сообщил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий, сообщает корпоративное издание «Трибуна».

«Работа ведется по заказу госкорпорации «Роскосмос» в интересах тематических заказчиков (Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет). Наш коллектив провел большой объем подготовительных работ, в том числе с финансовой поддержкой предприятия», — рассказал специалист. По его словам, в прошлом году был завершен эскизный проект спутника.

В этом году специалисты начнут разрабатывать техническую документацию.

Как отметил Рабочий, в итоге будет создан перспективный космический аппарат с очень высокими характеристиками. Это даст аппарату возможность получать информацию в более высоком разрешении и нарастить производительность.

Ранее в этот день генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в поздравлении к 60-летию первого в истории полета человека в космос заявил, что Россия находится в преддверии важных изменений в отрасли.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с летчиком Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
НПО машиностроения
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Кондор ДЗЗ
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