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РИА Новости

Эксперт оценил возможность применения антропоморфных роботов в армии

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Антропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Использование антропоморфных роботов типа "Федора" для боевых действий не слишком эффективно, но ценный опыт работы по такому проекту пригодился при создании других роботизированных комплексов, рассказал РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов, который принимал участие в испытаниях робота "Федора".

Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015 свои умения робот продемонстрировал президенту России Владимиру Путину на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.

"Это сейчас уже всем понятно, что антропоморфных роботов в военных действиях использовать не слишком эффективно: он большой, медлительный, требует особой эксплуатации с точки зрения поддержания баланса. Но тогда этот проект (сознание робота "Федора", ранее носившего название проект "Спасатель" и "Аватар" - ред.) явился значимым этапом для понимания, как развиваться дальше, задачу по "набиванию шишек" в процессе перспективных разработок он выполнил полностью", - сказал Давыдов.

По его словам, наработки по "Федору" нашли свое применение в боевом роботизированном комплексе "Нерехта".

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Страны
Россия
Продукция
Нерехта РТК
Компании
АТ НПО
ФПИ
ЦНИИТОЧМАШ
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Путин Владимир
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