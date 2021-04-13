"Такое не забыть": как советские асы устроили катастрофу в ВВС США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки сбитых самолетов, сотни пленных пилотов и недельный траур — ровно 70 лет назад, 12 апреля 1951-го, в небе над Кореей американцы встретились с действительно сильным противником. ВВС США вступили в бой с советскими асами, которые разбили воздушную армаду бомбардировщиков B-29 Superfortress за считанные минуты. Как янки пережили "черный четверг" — в материале РИА Новости.

Незаметная поддержка

Первые советские летчики в качестве добровольцев прибыли в Корею в ноябре 1950-го. В обстановке строжайшей секретности сюда перегнали эшелоны с новейшими на тот момент реактивными истребителями МиГ-15 — под видом сельскохозяйственных комбайнов.

Советским военнослужащим пришлось сменить форму и опознавательные знаки на китайские и корейские. До их появления янки чувствовали себя в небе вольготно и безопасно — корейская авиация не отличалась высокой боеспособностью, да и большую часть того, что имелось на вооружении, США и их союзники уничтожили в начале войны.

Советским летчикам запретили пересекать 38-ю параллель, разделяющую Северную и Южную Корею, в том числе чтобы избежать потерь новейших "пятнадцатых" на территории противника. В то же время американцы объявили охоту на "МиГи" и даже обещали крупное денежное вознаграждение тому, кто доставит им целый самолет.

Над Кореей закрутилась воздушная карусель. Пилоты ВВС США в полной мере прочувствовали на себе мастерство гораздо более опытного противника — многие советские летчики еще совсем недавно дрались с асами люфтваффе, а "МиГи" оказались на голову выше американских истребителей F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet по скорости, маневренности, скороподъемности и огневой мощи.

После первых же серьезных стычек в небе на аэродромы базирования не вернулись несколько тяжелых бомбардировщиков B-29 Superfortress. Чтобы сократить потери, американцы экстренно перебросили в Корею новейшие истребители F-86 Sabre, мало в чем уступавшие "пятнадцатым". Теперь воздушные победы давались советским летчикам тяжелее. Кроме того, сказывались сложности с освоением новой техники, которую приходилось изучать и обкатывать в боевых условиях.

Атака бомбардировщиков B-26 в Вонсане, Северная Корея, 1951 г. Источник изображения: © Фото : Общественное достояние

Аллея "МиГов"

Весной 1951 года в Корею направили 324-ю истребительную авиационную дивизию под командованием легендарного аса Ивана Кожедуба. Зоной ответственности ему определили район реки Ялуцзян. Дивизия не пускала самолеты противника дальше этого рубежа. Американцы прозвали это место "Аллеей МиГов".

А 12 апреля с авиацией США произошла настоящая катастрофа. Планировался массированный бомбовый удар по корейскому городу Сингисю, по важным объектам инфраструктуры. В частности — по мосту через реку Ялуцзян. Радиолокационные станции засекли крупную группу самолетов противника, двигавшуюся со скоростью около 500 километров в час в сторону северокорейских позиций. Это были 48 стратегических бомбардировщиков B-29 Superfortress в сопровождении более 120 истребителей.

Иван Кожедуб рискнул оставить аэродром без прикрытия и поднял на перехват все боеготовые "МиГи" авиадивизии — 44 машины. Советские самолеты быстро нагнали американцев. "Суперкрепости" шли группами по 12 бортов, сзади, в двух-трех километрах, — стая "Шутинг старов", "Тандерджетов" и "Сэйбров".

Летчики-добровольцы с ходу вступили в бой. Американцев застали врасплох. Поначалу они вообще не понимали, кто и откуда ведет по ним огонь — "МиГи" стремительно заходили сверху и в упор расстреливали нагруженные бомбами "крепости". Группа советских истребителей преследовала головные B-29, остальные атаковали самолеты сопровождения, чтобы связать их боем и оттеснить от бомбардировщиков.

Корейская война 1950-1953. Стрелок - охотник за вражескими самолетами. Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Через пару минут горело уже несколько B-29 — фугасные снаряды авиапушек "пятнадцатых" оставляли в фюзеляжах тяжеловесов огромные пробоины. Экипажам ничего не оставалось, кроме как выпрыгивать из падающих машин с парашютами. Некоторые подбитые бомбардировщикам смогли уйти, но не все дотянули до аэродрома.

Уцелевшие B-29 устремились в сторону моря. "МиГи" их не преследовали — иначе попали бы под огонь зенитных орудий американских кораблей.

Cоветский истребитель МиГ-15 с пробоинами после воздушного боя во время войны в Корее Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Небывалые потери

Вся схватка продолжалась чуть более 20 минут. Советские асы сбили десять B-29 и несколько истребителей, еще 15 бомбардировщиков получили серьезные повреждения. Более сотни американских летчиков, выпрыгнувших с парашютами, попали в плен. Все "МиГи" вернулись на базу.

Командование ВВС США испытало тогда настоящий шок. Таких массовых потерь не было со времен Второй мировой. Объявили недельный траур, а налеты в этот район прекратились на целых три месяца.

А потом был "черный вторник". Тридцатого октября того же года "летающие крепости" должны были разбомбить корейский аэродром Намси. Однако масштабную операцию снова сорвали летчики-добровольцы. В этот раз к корейским объектам отправили 21 бомбардировщик, их прикрывали около 200 истребителей.

На перехват армады вылетели более четырех десятков "МиГов". Не ввязываясь в бой с самолетами прикрытия, ударили по бомбардировщикам из пушек и пулеметов. Летчики дейстовали независимыми парами, что давало больше свободы при принятии решений и выборе целей.

"Бомберы" не дошли до точки сброса — аэродром Намси не пострадал. США недосчитались дюжины B-29. Из почти полусотни "МиГов" сбили только один. На исход боя повлияло и неправильное планирование: большая часть F-86 Sabre, способных противостоять "МиГам", отстали и ушли в район реки Ялуцзян, чтобы там встретить советские истребители. После этого инцидента тактику B-29 пересмотрели — теперь они вылетали на задание только по ночам одиночными бортами или небольшими группами.

Войска ООН во время боевых действий в Южной Корее. 1950 год Источник изображения: © AP Photo / Max Desfor

Всего советские асы уничтожили в Корее около 1300 самолетов противника. По разным оценкам, американцы потеряли от 60 до 90 тяжелых бомбардировщиков B-29 Superfortress, оказавшихся абсолютно беззащитными перед реактивными "МиГами".

Стало понятно, что ядерные бомбардировки СССР, которые планировал в те годы Пентагон, не такая простая задача, как это было с японскими Хиросимой и Нагасаки.