Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)

Все идет к тому, что нас ждет Кровавая Пасха, пишет украинский автор. «Россия с особой циничностью любит убивать украинцев — на Пасху, Рождество и в День независимости. И поступают постоянные подтверждения, что начало мая будет очень горячим».

Вот свежее сообщение от военного корреспондента Андрея Цаплиенко:

"На фото то, что осталось от боеприпаса, который 6 апреля убил Владимира Шпака, командира взвода 58-й бригады. По хвостовику командование бригады идентифицировало боеприпас как, вероятно, танковый кумулятивный снаряд калибра 125-мм. Если это так, то, значит, "сепарские" танки уже на передовой. Хотя, по условиям перемирия, должны находиться в боксах далеко от линии соприкосновения. И стоит быть готовыми, что таких обстрелов будет больше. Кремлю нужна война. Вот что пишет родственникам на подконтрольную территорию жительница оккупированной Макеевки (имя не называю по понятным причинам): "Нас здесь пугают, что 25 апреля начнется полномасштабная война с войсками НАТО. Знакомая работает у Пушилина, он своим сказал отдать всем трудовые книжки и быть наготове".

Чего стоят заявления пресс-секретаря российского вождя Дмитрия Пескова в унисон о том, что российские войска будут находиться на украинских границах до тех пор, пока Путин и Шойгу захотят. А еще страшилки главного гээрушника по украинскому вопросу Дмитрия Козака о том, что еще вам покажем развал Украины.

И мое любимое: очередной фейк "Московского комсомольца" о том, как после визита Владимира Зеленского на Донбасс наши военные вывесили флаг Третьего рейха.

Цель этого вброса понятна как дважды два - надо побудить боевых бурят освобождать Украину от украинцев.

Что же - в который раз возникает вопрос. А если действительно все эти пафосные заявления Козака, Гиркина, Пескова и остальных правда завершатся реальной эскалацией на фронте? Что тогда нам делать с "пятой колонной", со всеми этими Медведчуками и Мураевым? Ну, и с РПЦ как рассадником диверсантов и сетью перевалочных баз. Где каждый диверсант может эффектно загримироваться под бомжиху, как Оксана Марченко в свежей "Паломнице"? Решение СНБО на них что-то не слишком действуют - как вели информационную войну против Украины в тылу, так и ведут. В то время, когда крупные западные аналитические центры и США говорят о прямых угрозах для Черного моря и Одессы, - на канале Мураева рассказывают бессмыслицы о том, как американцы хотят уничтожить Крым и ту же Одессу. Хотя вчера Соединенные Штаты четко заявили, что рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины из-за наращивания сил России на востоке нашей страны. Именно ради того, чтобы россияне не смогли заблокировать порт Одессы и помешать нашей торговле.

А еще - пропагандисты нагнетают по Мариуполю. Хотя вполне вероятно, что после Пасхи РФ решит перекрыть Керченский пролив и заблокировать этот важный порт. Однако по версии НАШ - не РФ угроза в Мариуполе, а… украиноязычные кассиры.

А готовы ли мы к войне, спросите вы? К счастью, командованием Вооруженных сил Украины принято решение о проведении учений по теробороне на Херсонщине. Но мы чуть ли не впервые должны серьезно поставить вопрос. В случае полномасштабных боевых действий с РФ - на кого из украинских олигархов может рассчитывать Украина? Кстати, это - важнейший вопрос, потому что отмазка "я плачу налоги, и меня ничего, кроме гуманитарки, не интересует", уже не пройдет.

А что думают наши военные? По моей просьбе знакомые офицеры объяснили планы РФ на Черном море. Наиболее вероятные направления атаки - это Азовское и Черноморское побережье (район Коблево и Очаков, чтобы закрыть Одессу и Николаев) со вспомогательным ударом из Крыма в район Каховки с ГЭС. В Крыму стоят ударные группы - около 25 000. В этом могут помочь два батальона из Приднестровья, чтобы блокировать Одессу, и пробить два коридора. Первый: море - Одесса - Кишинев и второй: Крым - Каховка - Мелитополь. Во втором случае наши ВСУ на Донбассе могут оказаться в окружении, Одесса в блокаде, останавливается наш морской экспорт-импорт из всех портов, и Путин милостиво соглашается на условный "Минск-3". А перепуганный Офис Зеленского будет вынужден рассказывать о том, что, если мы не хотим все умереть и потерять еще три области, - надо выполнить "Минск-2". С выборами на территории ОРДЛО и блокированием всех инициатив по НАТО и ЕС. А еще с ротой боевиков в качестве депутатов ВРУ от мажоритарных округов Донбасса.

"А что же делать? Может, сдаться? " - спросите вы. Тем более, что на пророссийских ресурсах в Украине любят наврать, какие у нас немощные военные. Да и брат судьи Вовка в Службе внешней разведки тоже не вдохновляет. Дескать, ах, не Моссад, хотя и шекели в сейфе найдутся.

Но почему мы не должны бояться и бежать за памперсами? В отличие от 2014-го у нас как минимум миллион человек прошли войну с РФ. У нас появилась армия. Мы изучили логистику с нуля. Наконец, США пообещали нормальную поддержку - судя по всему, закрытое небо и серьезную помощь на море. Чтобы россияне не могли закрыть Черное море, как уже закрыли Азовское.

И еще одно. США, НАТО и персонально Джо Байден сказали Зеленскому: как только судебная система будет перестроена до конца под необходимые европейские стандарты, года через два мы получим план действий по членству в НАТО. Поэтому "валить из этой страны" надо будет не нам, а "украинским русским" и пугливым "слугам народа".