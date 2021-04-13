Мотострелки вырвались из «засады» во время учений в Крыму

Мотострелки из армейского корпуса Черноморского флота во время учений в Крыму смогли с боем вырваться из засады условного противника. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно легенде учений, «диверсанты» напали на военных, которые патрулировали горный участок с бронетранспортером БТР-90. Мотострелки приняли бой, задействовав вооружение БТР и оборонительные гранаты. Затем они применили дымовые завесы и, «используя эффект скрытности, спешились с боевой машины и заняли оборону»

После уничтожения условного противника мотострелки провели тренировку по оказанию первой медицинской помощи.

Также военнослужащие выполнили стрельбу по подвижным и статичным мишеням, имитирующим боевые машины противника, которые были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 10 м/с.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили выполнение нормативов, которые проводились в рамках контрольных стрельб в Ленинградской области.

6 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что Вооруженные силы начали контрольные проверки за зимний период обучения, в рамках которых пройдет более четырех тысяч тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Сообщалось, что в апреле запланировано провести более 4 тыс. учений разного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.