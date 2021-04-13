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Известия.ru

Ил-38 отработали уничтожение подлодок во время учений на Камчатке

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Пять противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота отработали уничтожение подводных лодок условного противника, которые сумели подобраться к берегам Камчатке, сообщили в Минобороны РФ.

Самолеты поднялись в воздух, обнаружили цели и проследили за ними, используя бортовые противолодочные комплексы. Ил-38 проверили акваторию Авачинского залива на малых и предельно малых высотах.


«В заданном районе самолеты обнаружили и атаковали с воздуха глубинными бомбами специальную имитированную подводную цель. Экипажами применено порядка 50 практических авиационных учебных бомб», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Ил-38 прямо с воздуха установили минные заграждения, чтобы помешать развертыванию кораблей и действию подлодок условного противника.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что российские морпехи в рамках учения прорвали оборону условного противника и высадились на необорудованное побережье на Камчатке. Боевые пловцы при поддержке вертолетов Ка-29 и Ми-8АМТШ сумели разминировать и захватить прибрежную полосу до подхода основных сил.

Ранее, 6 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Вооруженные силы начали контрольные проверки за зимний период обучения, в рамках которых пройдет более четырех тысяч тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Сообщалось, что в апреле запланировано провести более 4 тыс. учений разного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

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