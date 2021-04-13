Аналитики подсчитали сумму недельного рациона космонавта

Недельный рацион космонавта обойдется россиянину в 5283 рубля, подсчитали в сервисе «СберМаркет» и Музее космонавтики. Исследование поступило в распоряжение «Известий» 12 апреля.

В подборку рациона вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное с рыбой и мясом, антрекот, говядина, говяжий язык, икра кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, кофе и чай, витамины, а также фрукты и свежие овощи.

«Гнаться за космонавтами горожанам не стоит: кроме баланса макро- и микронутриентов, в орбитальной еде часто содержится множество острых специй, которые каждый день лучше не употреблять. В невесомости люди практически теряют ощущение вкуса и запаха, поэтому пряности и приправы нужны для того, чтоб лучше чувствовать пищу»‎, — рассказали в сервисе.

По расчетам советских ученых раньше космонавту требовалось 2800 ккал в день, при этом суточный рацион должен содержать около 100 г белка, 118 г жиров и 308 г углеводов.

Сегодня ежедневный рацион космонавта рассчитан на четырехразовое питание и составлен из расчета потребления 3200 калорий, указали эксперты.

Запас пищи на борту рассчитан на три месяца, и к завершению работы каждой экспедиции на станции остается запас продуктов еще на 45 дней.

На данный момент на орбите находятся семь человек: летчик-космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA микробиолог Кэтлин Рубинс, астрофизик Шеннон Уокер, летчик-испытатель Майкл Хопкинс и летчик-испытатель Виктор Гловер, а также астронавт Японского космического агентства авиаинженер Соити Ногути.

Накануне к этой семерке присоединился экипаж космического корабля «Юрий Гагарин» (Союз МС-18): летчик-космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, инженер-программист, космонавт-испытатель Петр Дубров и астронавт NASA, подполковник инженерных войск Марк ван де Хей.