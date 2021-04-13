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Интерфакс-АВН

Лавров: только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит использовать его в созидательных целях

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Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада
Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада.
Источник изображения: mid.ru

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

"Убеждены, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня. За последние десятилетия Россия как лидер в освоении космоса оказала содействие целому ряду государств в осуществлении запуска космонавтов на орбиту", - заявил Лавров в видеообращении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что Москва также проводит в Комитете ООН по космосу "последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство".

"Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества", - заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия выступает "за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой".

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Россия
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ООН
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Лавров Сергей
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