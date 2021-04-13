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Известия.ru

В Приморье стартовали учения для подразделений «нового типа»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Подразделения «нового типа» Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в рамках подтверждения навыков, приобретенных за зимний период обучения, отправились на полигоны Приморского края. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве обороны России.

В сообщении ведомства уточняется, что данные проверки проводились комиссией генерального штаба в Приморском крае.

В район аэропорта Черниговка для планировки десантно-штурмовых действий и подготовки десантных подразделений «нового типа» выдвинулись десантно-штурмовые батальоны совместно с зенитно-ракетными, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперским подразделениями, а также подразделениями радиоэлектронной борьбы, беспилотников, технического, тылового и медицинского обеспечения, пишет РЕН ТВ.

Военные отрабатывают десантирование без использования парашюта с захватом условного командного пункта противника, после чего они должны будут захватить выгодный рубеж и создать условия для последующего наступления главных сил.

Затем подразделения на штатной технике проведут маневр в рамках разработки захвата выгодного рубежа, исполнения стрельб из стрелкового вооружения.

Отмечается, что в в учениях задействованы более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой техники, два ударных и пять боевых вертолетов.

Ранее 10 апреля гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа в рамках контрольных стрельб завершили выполнение нормативов, которые проводились в Ленинградской области.

Всего на учениях было задействовано порядка 200 военнослужащих.

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