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Рогозин предсказал космической отрасли России важные изменения

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил работников отрасли с Днем космонавтики. Видео размещено на YouTube-канале госкорпорации.

По его словам, «Россия не только отмечает юбилей (полета Юрия Гагарина) и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли». В частности, по его словам, страну ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, а также начало лунных исследований сначала автоматическими станциями, потом космонавтами.

«Космическая отрасль видит колоссальные возможности для международного сотрудничества, а демонстрация технологий говорит в пользу того, что с Россией хотят дружить и работать очень и очень многие», — добавил Рогозин.

Ранее с Днем космонавтики россиян с борта МКС поздравили космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров. В частности, Новицкий отметил, что советские конструкторы сделали страну первой космической державой. «Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса», — добавил Дубров.

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. Он длился 108 минут. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, совершила оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.


Семен Гольдштейн

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