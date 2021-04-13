Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков

№1

Дмитрий В. 13.04.2021 12:24

Эх... "урапатриотизм". А критично нельзя посмотреть на вещи, это ведь наше оружие, наша защита.



Javelin видит цель и 100% летит конкретно к ней. Не факт что не потеряет цель, не факт что поразит НО... летит он на цель. А такие самоприцеливающиеся элементы запускаются КУДА ТО ТАМ, по площади, и срабатывают лишь ПО ЧЕМУ ТО ТЕПЛОКОНТРАСТНОМУ что им вдруг попадется, а может ведь и не попасться. Промахнуться на 20м с 70км то запросто. Может попасться ведь и обманка.

Это технологии лохматых годов, когда то было, возможно, неплохо, но сейчас ... :(

Такое могут выдавать за высокие технологии только люди наивные, в технике слабо разбирающиеся.

Давайте не будем себя обманывать, по сути это мина ТМ-83 спускаемая на парашюте. Сама по себе эта мина - очень эффективное оружие и будет таковой еще долгие годы. Однако, запускать эту мину куда то там на парашюте - как минимум спорно и выглядит как "очковтирательство". Название то какое громкое "самоприцеливающиеся элементы" - ничто там не прицеливается, а просто срабатывает.



Есть кадры из Сирии, как такие элементы работают - не впечатляет, вообще.

По видимому, такое оружие будет эффективно когда площадь накрывается большим количеством элементов - это довольно дорого и расточительно. И возможно, обычными кассетными боеприасами было бы не менее эффективно и дешевле.



Сейчас уже есть возможность и технологии, даже у российской электроники, сделать элементы которые распознают цель (нейросети), планируют к ней и поражают ее сверху. Можно сделать еще и элементы (в той же кассете) которые еще и поразят подсвечиваемые с беспилотника цели. Но ведь это ведь надо работать.



Как минимум признайте проблему, что такие элементы имеют ограниченную эффективность.