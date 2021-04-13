Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"
Российские сухопутные войска имеют в своем распоряжении мощнейшие средства поражения. Например, демонстрировавшиеся на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) 9Н268, которыми снаряжают 300-миллиметровые реактивные снаряды 9М533 системы залпового огня 9К58 "Смерч".
Каждый такой боеприпас способен нести 5 СПБЭ, оснащенных инфракрасными системами самонаведения. То есть, только одна реактивная установка, имеющая 12 пусковых "труб", способна уничтожить танковый батальон противника вместе с легкой бронетехникой поддержки. Соответственно, батарея легко расправится с танковой бригадой.
Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"
Самоприцеливающийся боевой элемент 9Н268 (форум "Армия-2017)
По обнародованным данным, 9Н268 пробивают до 120 мм брони, а, поскольку удар наносится сверху, в крышу, то у танков, например Т-64БВ, просто нет шансов уцелеть, не говоря уже о БМП, БТР-3 или БТР-4, которые пробьёт насквозь, уничтожая находящийся внутри экипаж и десант.
Максимальная дальность полета 9М533 составляет 90 км. Благодаря тому, что в настоящее время Российская армия имеет эффективные всесуточные разведывательные беспилотные системы, у потенциального противника не слишком много шансов уцелеть.
Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"
Головная часть с с самоприцеливающимися боевыми элементами (форум "Армия-2017)
Ранее, в 90-е годы были созданы снаряды 9М55К1 с "умными" боеприпасами "Мотив-3М", способными бить на 70 км и справляться с 70-мм броней.
Лев Романов