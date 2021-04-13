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Вестник Мордовии

Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские сухопутные войска имеют в своем распоряжении мощнейшие средства поражения. Например, демонстрировавшиеся на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) 9Н268, которыми снаряжают 300-миллиметровые реактивные снаряды 9М533 системы залпового огня 9К58 "Смерч".

Каждый такой боеприпас способен нести 5 СПБЭ, оснащенных инфракрасными системами самонаведения. То есть, только одна реактивная установка, имеющая 12 пусковых "труб", способна уничтожить танковый батальон противника вместе с легкой бронетехникой поддержки. Соответственно, батарея легко расправится с танковой бригадой.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Самоприцеливающийся боевой элемент 9Н268 (форум "Армия-2017)

По обнародованным данным, 9Н268 пробивают до 120 мм брони, а, поскольку удар наносится сверху, в крышу, то у танков, например Т-64БВ, просто нет шансов уцелеть, не говоря уже о БМП, БТР-3 или БТР-4, которые пробьёт насквозь, уничтожая находящийся внутри экипаж и десант.

Максимальная дальность полета 9М533 составляет 90 км. Благодаря тому, что в настоящее время Российская армия имеет эффективные всесуточные разведывательные беспилотные системы, у потенциального противника не слишком много шансов уцелеть.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Головная часть с с самоприцеливающимися боевыми элементами (форум "Армия-2017)

Ранее, в 90-е годы были созданы снаряды 9М55К1 с "умными" боеприпасами "Мотив-3М", способными бить на 70 км и справляться с 70-мм броней.

Лев Романов

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3 комментария
№1
13.04.2021 12:24
Эх... "урапатриотизм". А критично нельзя посмотреть на вещи, это ведь наше оружие, наша защита.

Javelin видит цель и 100% летит конкретно к ней. Не факт что не потеряет цель, не факт что поразит НО... летит он на цель. А такие самоприцеливающиеся элементы запускаются КУДА ТО ТАМ, по площади, и срабатывают лишь ПО ЧЕМУ ТО ТЕПЛОКОНТРАСТНОМУ что им вдруг попадется, а может ведь и не попасться. Промахнуться на 20м с 70км то запросто. Может попасться ведь и обманка.
Это технологии лохматых годов, когда то было, возможно, неплохо, но сейчас ... :(
Такое могут выдавать за высокие технологии только люди наивные, в технике слабо разбирающиеся.
Давайте не будем себя обманывать, по сути это мина ТМ-83 спускаемая на парашюте. Сама по себе эта мина - очень эффективное оружие и будет таковой еще долгие годы. Однако, запускать эту мину куда то там на парашюте - как минимум спорно и выглядит как "очковтирательство". Название то какое громкое "самоприцеливающиеся элементы" - ничто там не прицеливается, а просто срабатывает.

Есть кадры из Сирии, как такие элементы работают - не впечатляет, вообще.
По видимому, такое оружие будет эффективно когда площадь накрывается большим количеством элементов - это довольно дорого и расточительно. И возможно, обычными кассетными боеприасами было бы не менее эффективно и дешевле.

Сейчас уже есть возможность и технологии, даже у российской электроники, сделать элементы которые распознают цель (нейросети), планируют к ней и поражают ее сверху. Можно сделать еще и элементы (в той же кассете) которые еще и поразят подсвечиваемые с беспилотника цели. Но ведь  это ведь надо работать.

Как минимум признайте проблему, что такие элементы имеют ограниченную эффективность.
+2
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№2
13.04.2021 13:58
Чего то вспомнилась "Красная плесень": ...благо, пули не простые, и одна такая пуля убивает крокодила, или, так же равнозначно, захреначит девять негров...)))
0
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№3
13.04.2021 16:19
Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
"самоприцеливающиеся элементы" - ничто там не прицеливается, а просто срабатывает.
- с этим не согласен! Что значит "просто срабатывает"? "Срабатывает когда само захочет?!" - так что-ли?

Именно, что самоприцеливающийся, а не самонаводящийся. После разделения, каждый СПБЭ спускается на парашюте и вращается вокруг оси подвеса, при этом он своим "ИК-глазом" сканирует подстилающую поверхность. Попалось что-то теплоконтрастное, - происходит подрыв СПБЭ и ударное ядро летит сверху в направление источника тепла.

Сравнивать с "Джавелином"  - неправильно, разного назначения оружие. "Джавелин" это (индивидуальный) ПТРК, а  ракеты "Смерча" с СПБЭ - это оружие против больших масс техники, например на марше.
0
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