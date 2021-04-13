Бездорожье не остановило калининградские «Бастионы»

Расчеты ракетных комплексов Балтийского флота провели тренировку по развертыванию в заданном районе на морском побережье.

В рамках учений по сигналу тревоги дежурный дивизион подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» вышел из места постоянной дислокации.

Совершив скрытный марш в район развертывания, ракетчики оперативно заняли позиции на побережье, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Затем с помощью радиотехнических средств расчеты произвели поиск «кораблей противника» в море. После чего – успешно выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям.

Во время тренировки экипажи комплексов сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Также были отработаны тактика применения оружия в условиях авиаударов и применения противником диверсионно-разведывательных групп.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)