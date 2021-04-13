Войти
Военно-промышленный курьер

Бездорожье не остановило калининградские «Бастионы»

296
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Расчеты ракетных комплексов Балтийского флота провели тренировку по развертыванию в заданном районе на морском побережье.

В рамках учений по сигналу тревоги дежурный дивизион подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» вышел из места постоянной дислокации.

Совершив скрытный марш в район развертывания, ракетчики оперативно заняли позиции на побережье, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Затем с помощью радиотехнических средств расчеты произвели поиск «кораблей противника» в море. После чего – успешно выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям.

Во время тренировки экипажи комплексов сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Также были отработаны тактика применения оружия в условиях авиаударов и применения противником диверсионно-разведывательных групп.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
22.10.2019
"Военное строительство идёт с опережением сроков"
12.06.2019
Истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России над Балтикой
28.02.2019
Российские военные провели учение по развертыванию "Бастионов" на побережье Балтики
31.05.2018
В последние годы Балтийский флот пополнился современными кораблями и перспективным вооружением
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел