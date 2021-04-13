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ТАСС

Холдинг "Вертолеты России" отремонтирует Ми-35М ВВС Бразилии

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Mi-35M
Ми-35М ВВС Бразилии.

Ремонт пройдет на базе сервисного центра компании Industria de Aviacao e Servisos

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") отремонтирует боевые вертолеты Ми-35М Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Соответствующие контракты были подписаны "Вертолетами России" в ноябре -декабре 2020 года с бразильской Industria de Aviacao e Servisos (IAS) - уполномоченной компанией ВВС Бразилии. Согласно контрактам, холдинг обеспечит поставку ремонтно-групповых комплектов для тех агрегатов, которые будут ремонтироваться в Бразилии, поставит ряд новых комплектующих, а также проведет ремонт части агрегатов на территории РФ. Кроме того, специалисты разработчика НЦВ "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России") осуществят индивидуальное продление межремонтного ресурса для вертолетов Ми-35М", - сказали в холдинге.

Ремонт будет осуществлен на базе сервисного центра компании IAS, созданного в рамках офсетных обязательств российской стороны по контракту на поставку 12 вертолетов Ми-35М в Бразилию.

"Мы придаем особое значение этому проекту и полностью готовы к его реализации. Уверен, что наши бразильские партнеры смогут оперативно решить ряд технических вопросов для начала работ. В частности, мы ожидаем от IAS подписания пяти дополнительных соглашений, а также направления в наш адрес согласованных с ВВС Бразилии перечней агрегатов для замены или ремонта в России. Без этих документов мы не можем приступить к производству и укомплектованию имущества и агрегатов, необходимых для капитального ремонта", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Вертолетов России" Андрея Богинского.

ВВС Бразилии интенсивно применяют вертолеты Ми-35М, которые получили локальное обозначение AH-2 Sabre. В частности, машины были задействованы в ходе конференции "Рио +20" в 2012 году, Кубка конфедераций в 2013 году, чемпионата мира по футболу в 2014 году, Олимпийских игр в 2016 году и операции "Остиум" в 2017 году.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.

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