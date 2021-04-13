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Известия.ru

Поздравление с Днем космонавтики от экипажа МКС

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Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с Днем космонавтики, который отмечается в понедельник, 12 апреля, сообщает телеканал «Известия».

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с Днем космонавтики, который отмечается в понедельник, 12 апреля, сообщает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
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